6 Tips voor het maken van sterrensporen

Augustus komt er weer aan, en dat betekent dat de nachten merkbaar langer worden. Het is een mooie tijd om weer eens aan de slag te gaan met het maken van sterrensporen. In dit artikel geef ik je een aantal tips waarmee je een prachtige startrail kunt gaan maken.



De Aarde roteert om zijn as. Dat veroorzaakt dag en nacht. Elke 24 uur is een volledig rondje gemaakt. Omdat wij op de aardbol staan lijkt het alsof wij stil; staan en de rest om ons heen draait. Overdag lijkt de Zon van Oost naar West over de hemel te bewegen, en 's-nachts doen de sterren hetzelfde.



Als we lang genoeg belichten, wordt die beweging zichtbaar. Overdag wordt dat moeilijk omdat de Zon zoveel licht geeft. Je zou een heel donker ND filter nodig hebben om dat mogelijk te maken. Het 20 stops filter van Haida bijvoorbeeld, waarover ik een review heb geschreven.



's-Nachts wordt een lange belichting heel wat gemakkelijker, want het is immers donker. De bewegingsonscherpte van de sterren die bij lange belichting zichtbaar wordt noemen we sterrensporen. Of met de populaire Engelse term: startrails.