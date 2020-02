7 tips: Natuurfotografie voor Beginners

3. Gebruik van camouflagekleding

Ten onrechte wordt gedacht dat camouflagekleding noodzakelijk is bij natuurfotografie. In de cursus Natuurfotografie voor beginners van Photofacts, leg ik je al uit dat je vaak beter juist wél gezien kunt worden door dieren.Toch is donkere of camouflagekleding beter dan lichte kleding of reflecterende delen. Je wilt het wild toch niet echt afschrikken? De dieren zien je doorgaan wel, maar zorg wel dat je past in de omgeving en niet als een soort 'knipperlicht' tussen de bomen gaat staan. Want daar worden dieren bepaald niet rustiger van.Jagers hebben doorgaans geen recht je de toegang van een openbaar terrein te ontzeggen. De wet is duidelijk: jagers moeten zorgen dat jij - als fotograaf of wandelaar - geen gevaar loopt tijdens de jacht. Maar daar heb je niets aan, als een jager jou aanziet voor een hert.In Nederland is het gevaar relatief klein door een zeer goede organisatie van de jacht. Maar in België is het anders: veel natuur is daar privébezit van (voormalige) adel.