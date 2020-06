7 Tips voor het fotograferen met een smartphone

Nagenoeg iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Het woord 'phone' in smartphone is misschien onterecht, want telefoneren is nog maar ÚÚn van de vele functies die deze draagbare computer versus camera heeft. Telefoneren is niet langer de belangrijkste functie.



Behalve spelletjes, internet en sociale media, is het een bibliotheek, weervoorspeller, navigatie, muziekstation, en natuurlijk een fototoestel. Het heeft er inmiddels alle schijn van dat de smartphone de compact camera langzaam aan het verdringen is.



De kwaliteit van de smartphone camera's is de laatste jaren sprongsgewijs vooruit gegaan. Het is een selling point geworden, en inmiddels onmisbaar voor de Instagram en Facebook generatie.



Fabrikanten springen er ook op in, met Profoto en Godox als voorbeeld, die professionele flitsers ge´ntroduceerd hebben, speciaal voor de smartphone.



Hoewel het de professionele camera waarschijnlijk niet zal verdringen, wordt de smartphone al wel veelvuldig gebruikt als hulpmiddel door professionele fotografen. Het is heel eenvoudig om daarmee composities te controleren, of testfoto's te maken.



Met de ingebouwde GPS functies is het ook heel makkelijk om een lijst met nieuwe locaties vast te leggen, compleet met een goede foto als voorbeeld.



Ben je ge´nteresseerd in smartphone fotografie, of wil je dit naast je camera gaan gebruiken dan heb ik zeven tips voor je op een rij gezet



Liever kijken dan lezen?

Bekijk dan onderstaande video waarin Nando de zeven tips ook deelt.