8 tips voor conceptuele foto's

Conceptuele fotografie is ook een manier om je fotowerk naar een nieuw niveau te tillen. Het vergt wat meer nadenkwerk dan het gedachteloos maken van snapshots, maar het kan je echt helpen een boodschap over te brengen aan degenen die je foto's bekijken.



Maar hoe pak je dit nu aan? Om je te inspireren en wellicht een aanzetje te geven vind je in dit artikel 8 tips voor een conceptuele foto(serie).





Wat is conceptuele fotografie eigenlijk?

Bij dit fotografie-genre gaat het om foto's die een idee of verhaal illustreren. Het gaat dus het om het verhaal achter de foto's. Wat helpt bij het uitdrukken van een boodschap is visual storytelling.Je kunt bijvoorbeeld de emotie in een foto benadrukken. Als je verhaal bijvoorbeeld gaat over de durf om te leven op hoge leeftijd, dan is de gezichtsuitdrukking een krachtig element in je foto.Bij dit soort foto's gaat het echt om het verhaal, de emotie of sfeer die je probeert te vertalen naar een passend beeld. Conceptuele foto's hebben ook vaak een extra lading.Om te beginnen zul je een idee moeten hebben en daarvoor is inspiratie nodig. Niet elk concept is op korte termijn uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat je geen inspiratie hebt, omdat het weer tegenzit of omdat je nog geen locatie hebt. En soms heeft een idee nog wat meer uitwerking of voorbereiding nodig voordat je het daadwerkelijk kunt uitvoeren.