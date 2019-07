8 tips voor het fotograferen in een dierentuin

Het is hierbij wel belangrijk dat het dier zich ver genoeg achter in de ruimte bevindt. Wanneer je hebt scherpgesteld op het dier valt het hek dan buiten het focusgebied. Hoe geringer de scherptediepte, des te korter kan de afstand tussen het dier en het hek kan zijn zodat het hek of de tralies niet scherp in beeld komen.



Als het dier recht tegen de voorkant van de kooi rust, zal dit natuurlijk helemaal niet werken, maar meestal lukt het me wel om gaas/tralies of ander hekwerk te laten verdwijnen.



Tot slot is het natuurlijk ook belangrijk om je opnamehoek of perspectief goed in de gaten te houden om natuurlijk ogende foto's van een dierentuin te verkrijgen. De meeste dierenverblijven bieden een verscheidenheid aan kijkposities.



Vaak maakt een net iets veranderde positie (bijvoorbeeld iets meer naar de zijkant) het verschil tussen een goede/natuurlijke foto en een foto die 'dier in gevangenschap' uitstraalt. Je positie naar boven of naar beneden verschuiven kan ook een groot verschil maken.



Vaak kun je het dier fotograferen met gras of lucht als achtergrond in plaats van met een hek. Dit is nog een reden waarom het gebruik van een zoomlens een voordeel kan zijn.



En soms is krap uitsnijden echt de enige manier om te voorkomen dat de foto overduidelijk in een dierentuin lijkt te zijn gemaakt.