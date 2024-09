Canon introduceert de RF 28-70mm f/2.8 IS STM

De RF 28-70mm f/2.8 IS STM is een compact en lichtgewicht objectief. Het weegt slechts 490 gram en heeft een lengte van minder dan 10 centimeter. Daarmee is het een heel geschikt allround objectief. De maximale lensopening van f/2.8 maakt het bovendien lichtsterk.



Het objectief heeft een ingebouwde beeldstabilisatie van 5,5 stops, dat het in combinatie met de grote maximale lensopening geschikt maakt om onder donkere omstandigheden te fotograferen. Het is bovendien weersbestendig.



De RF 28-70mm f/2.8 IS STM komt vanaf oktober 2024 in de winkel voor een adviesprijs van 1.319,99 euro.



