Canon lanceert de RF 16-28mm f/2.8 IS STM ultragroothoek

Canon heeft een nieuwe objectief aangekondigd. De RF 16-28mm f/2.8 IS STM is een snelle ultra-groothoekzoom met creatieve impact, zoals de fabrikant het noemt.



De RF 16-28mm f/2.8 IS STM is een fullframe ultr-groothoekzoom objectief dat lichtgevoelig is en weerbestendig. Het is compact en lichtgewicht zodat het eenvoudig mee te nemen is.