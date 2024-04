Review: Canon RF 24-105mm f/2.8L IS USM Z

De RF 24-105mm f/2.8L IS USM Z in al zijn glorie.

Diafragma f/2.8 over het hele zoombereik



Lengte 199mm en diameter van 88,5mm



Gewicht van 1,43 kilogram



23 lenselementen in 18 groepen, inclusief 4 US,2 GMo aspherical en 1 replica aspherical lens



Diafragmaring voor video met vergrendeling in A-stand



Twee programmeerbare lensknoppen



Minimale scherstelafstand van 45cm, met 0,08x vergroting en 0,29x vergroting bij respectivelijk 24mm en 105mm brandpunt



Tot maximaal 5,5 stop beeldstabilisatie, en 8 stop in combinatie met IBIS



Dual Nano USM autofocus motor



Verwijderbare statiefvoet



Aansluitingen voor Power Zoom-adaptors en lensholder



Eerste indruk

Canon heeft daar nu verandering in gebracht met de RF 24-105mm f/2.8L IS USM Z. Dit objectief laat twee keer zoveel licht door dan de standaard versies die we zo goed kennen. Het is echter niet langer het compacte objectief. Laat ik wat specificaties geven.Het is al duidelijk dat het geen klein objectief is. Het is groter en zwaarder dan een RF 70-200mm f/2.8L IS USM objectief. Je kan het wat formaat en gewicht beter vergelijken met een RF 100-500mm f/4,5-7,1L IS USM.