Zoomobjectief met continu diafragma voor filmen

Soms is het leuk om tijdens het filmen in te zoomen of uit te zoomen. Hiermee kunnen leuke effecten bereikt worden. Maak je gebruik van een objectief dat geen constant diafragma heeft, pas dan op met de belichting.



Inzoomen of uitzoomen tijdens het filmen moet niet te vaak gebruikt worden. Doe je dat te vaak, dan geeft dat een onrustig beeld. Je kan het sporadisch gebruiken en dan is het een leuk effect. Combineer het eventueel met het het gelijktijdig veranderen van de afstand tot je onderwerp.