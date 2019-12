9 Tips om de sterren van de hemel te fotograferen

6. Scherpstellen

Scherpstellen op sterren is lastig, autofocus is geen optie bij sterrenfotografie. Draai in ieder geval niet zomaar je lens op oneindig, dat werkt bij veel objectieven niet goed. Het beste kun je naar liveview overschakelen en het beeld flink uitvergroten.Richt de camera op de felste sterk die je ziet. Zorg dat de autofocus is uitgeschakeld en draai aan de scherpstelling tot de ster voldoende scherp is. Let op, door atmosferische storingen fluctueert sterrenlicht soms flink in helderheid en scherpte. Het zal niet altijd een haarscherp puntje worden, maar zorg dat het geen bolletjes is.Lukt het niet om op sterren scherp te stellen, probeer het dan met een contrastrijk object ver weg in het landschap. Is de maan te zien, dan kun je hierop mikken. Denk om je ogen, maanlicht kan verblindend fel zijn en is een lichtbron om rekening mee te houden.De maan doet exact hetzelfde als de zon overdag: hij maakt sterren onzichtbaar. Wil je een mooie donkere sterrenhemel fotograferen, ga dan bij voorkeur rond nieuwe maan op pad. Ga je juist rond volle maan naar buiten dan blijft de lucht net als overdag blauw te kleuren en zie je aanzienlijk minder sterren.De dagen rond volle maan zijn wel ideaal als je ook het landschap in beeld wilt nemen. De maan geeft dan voldoende licht om dat zonder extra hulpmiddelen tegelijk met de sterrenhemel vast te leggen.