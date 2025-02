Ben je minder mobiel? Laat de techniek in fotografie voor je werken

Dit lage standpunt is niet eenvoudig als je minder valide bent. Maar misschien kan het toch door moderne cameratechnieken te gebruiken.

Wie afhankelijk is van een rolstoel zal dit advies niet altijd kunnen opvolgen. Dat kan frusterend zijn, natuurlijk. Het kan aanvoelen als een beperking, wat het in feite ook is. Toch zou je misschien die beperking (voor een deel) kunnen omzeilen.Omgaan met beperkingen is iets waar een minder valide persoon meer vanaf weet dan ik. Echter, ik heb eens nagedacht over mogelijkheden om vanuit andere standpunten te kunnen fotograferen, ook al ben je in je mobiliteit beperkt.Vrijwel alle camera's hebben tegenwoordig WiFi en Bluetooth ingebouwd. Dit betekent dat je een camera met smartphone of tablet kan bedienen. Je kan niet alleen je camera op afstand bedienen, je kan zelfs het beeld op je smart-device laten weergeven.