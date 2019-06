De basis van flitsen uitgelegd

Over flitsen is in de loop van de tijd al heel wat geschreven, vaak vanuit technisch oogpunt, vanuit creatief oogpunt en soms in een stijl dat het ook echt overkomt bij de wat minder ervaren hobby fotograaf. In de praktijk krijg ik vaak twee antwoorden als ik bij mensen pols of ze weleens geflitst hebben.



De ene groep blijft ver van een flitser omdat ze een flitser maar eng vinden of het ooit geprobeerd hebben en het resultaat teleurstellend vonden. Terwijl de andere groep vasthoudt aan hun mening dat natuurlijk licht veel mooier is, wat in wezen natuurlijk ook waar is.



Voor beide groepen is er echter een andere zienswijze mogelijk, namelijk flitsen is echt niet moeilijk als je het basisprincipe eenmaal begrijpt en kan wel degelijk iets toevoegen aan je natuurlijk licht foto. Met flitslicht krijg je namelijk een extra lichtbron ter beschikking die een nˇg betere balans kan brengen tussen zonlicht en kunstlicht.



Soms wordt natuurlijk licht ook wel available (beschikbaar) light genoemd maar het vreemde van de situatie is dat alle licht beschikbaar is, of het nu de zon, een lamp of je flitser betreft. Als het aanwezig is, is het beschikbaar en kun je er dus gebruik van maken. Een flitser in je cameratas is dus ook gewoon beschikbaar voor je.