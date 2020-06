De diagonaal-methode

Hoe werkt het?

Vaak gebruik je de diagonaalmethode al op gevoel, maar het kan geen kwaad om je er eens bewust mee bezig te houden. Als je naar een schilderij kijkt volgen je ogen vaak een bepaalde weg over het beeld, namelijk langs de diagonalen!Als je daar als fotograaf rekening mee houdt oogt je foto prettiger als de belangrijke elementen over de diagonalen in je beeld lopen. Ook worden deze belangrijke details zo sneller opgemerkt als je ze op deze strategische posities plaatst.Bij een vierkante foto lopen de twee diagonalen van linksboven naar rechtsonder en van rechtsboven naar linksonder. Bij een rechthoek (het meest gangbare fotoformaat) kun je twee vierkanten tekenen; aan de linkerkant en aan de rechterkant.Of bij staand formaat aan de boven- en onderzijde. In die vierkanten trek je vervolgens je diagonalen, je hebt er dan vier in totaal.Nu heb je je lijnen waar je je aandachttrekkers op kunt plaatsen in je foto! Dit moet je overigens wel vrij secuur doen, de afwijking mag niet te groot zijn. De kruispunten van de diagonalen zijn niet belangrijk, als de elementen maar op de lijnen liggen, dan is het goed en trekken ze de aandacht.