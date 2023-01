De omgeving is belangrijker dan het onderwerp (of misschien toch niet?)

Een foto van het park met het landhuis, in plaats van een foto van het landhuis. Er zit een mooie diagonaal/curve in die naar het landhuis loopt.

Cursus Compositie in landschapsfotografie

Ik ben heel bewust de compositie gaan zoeken zodat de diagonaal/curve van het water naar de vijver en het landhuis leidt. Dit levert een mooie ingaande kijklijn. Omdat het landhuis nu veel kleiner in beeld komt, is het een foto van het landgoed zelf geworden.Een mooi pluspunt is het in beeld komen van de rododendron aan de linkerkant. Hierdoor is het elektriciteitskastje meteen verborgen. Ik heb echter niet meer de volledige reflectie in beeld, maar dat is niet erg. Het landhuis is nu een element dat opgaat in het park. Het hoeft niet meer prominent in beeld.Zo zie je hoe de uitstraling van de foto heel erg bepaald wordt door de manier hoe je een onderwerp in beeld brengt. Kijk niet alleen naar het onderwerp, maar vooral ook naar de omgeving. Die is net zo belangrijk, of zelfs nog belangrijker.