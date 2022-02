Flitsfotografie; dit moet je weten

Als je de basisprincipes van het werken met een flitser begrijpt, zal flitsfotografie niet veel geheimen meer kennen. Door te oefenen kun je dan zelfverzekerd gebruik maken van je flitser.



Het principe van flitsen is trouwens hetzelfde of je nu een kleine reportageflitser gebruikt of een krachtigere studioflitser.





Dit zul je ongetwijfeld herkennen

Wanneer flitsen?

Zodra je aan de slag gaat met flitsen zal je bepaalde problemen tegenkomen. Waarschijnlijk herken je onderstaande punten dan wel.Dit zie je vooral als de flitskracht of het diafragma van je camera niet juist zijn ingesteld. Of de afstand van je flitser tot je model te groot of te klein is.Wanneer je model te dicht bij een muur of ander object staat, veroorzaakt te direct en te hard licht een harde schaduw op de achtergrond.Als de flitskracht lokaal dusdanig groot is dat het glanzende reflecties veroorzaakt, vaak op het voorhoofd en kaaklijn van je model.Indien daglicht of flitslicht terugkaatst van een grasveld, gekleurde muur of plafond kan een kleurzweem op je model ontstaan. Het niet correct instellen van de witbalans kan ook een kleurzweem veroorzaken.Dit probleem zie je vooral bij full body portretten en wordt veroorzaakt door een te snelle lichtafval van je flitser. Vaak is je oppervlak van je softbox te klein, heb je een verkeerde diffuser gekozen of is je flitskracht te laag.Of je een flitser wel of niet moet gebruiken heeft vooral te maken met de aanwezige (licht)omstandigheden en je gewenste resultaat. Zo kun je dus flitsen bij te veel, te hard, of te weinig licht.Tegen de zon in fotograferen zorgt ervoor dat je model onderbelicht zal worden. Met gericht flitslicht kun je je model ophelderen.Hard licht creŽert lelijke harde schaduwpartijen. Vooral onder de ogen, neus en kin. Met een flitser en softbox kun je de lelijke harde schaduw verzachten.Dit spreekt voor zich natuurlijk. Zonder flitser zou je hoge ISO-waarden moeten gebruiken. Met flitser kun je dus met veel lagere iso-waarden werken.Soms ben je op een locatie met een lelijke of drukke achtergrond. Door de 'Night To Day' techniek toe te passen kun je de lelijke achtergrond minder zichtbaar maken. Deze techniek wordt verderop in dit document uitgelegd.Je flitser vuurt gedurende een hele korte tijd van 1/20.000 sec een lichtbundel af. Deze korte lichtbundel zorgt ervoor dat de beweging van een onderwerp of persoon 'bevroren' afgebeeld wordt.De techniek van camera en flitser maakt het mogelijk om beweging te combineren met scherpe elementen. 'Dragging the Shutter' is een methode om deze creatievere foto's te maken.Bij deze techniek maak je gebruik van een langere sluitertijd, bijvoorbeeld 1/8ste seconde. Hierdoor worden je foto's dynamischer. Vooral foto's van feesten en evenementen maar ook van diverse sporten. Deze techniek wordt verderop in dit document uitgelegd.