Fotoarchief op M.2 SSD drive

Sinds begin dit jaar heb ik namelijk een nieuwe computer. Eigenlijk voornamelijk om 's avonds ook een leuke game te kunnen spelen. In de praktijk merk ik echter dat ik mijn Apple Mac Pro (uit 2014) amper meer gebruik.



Die Apple doet het trouwens nog uitstekend. Hij is nog snel genoeg om Photoshop en Lightroom vlotjes te draaien. Dat werk deed ik dus nog wel op de Apple. Daar stond dus ook nog mijn archief.



Sinds 2014 gebruik ik daarvoor namelijk de LaCie 5Big. Deze externe drive combineert 5 verschillende ouderwetse schijven om snelheden tot 785 MB/s te halen. Dat was destijds echt ongekend. En nog steeds is het behoorlijk vlot te noemen.







LaCie 5Big Thunderbolt

Hoe sla je jouw fotoarchief op?

Meerdere M.2 drives combineren

Lightroom is weer razendsnel

Wat gebruik jij als opslag?

Nu heb ik dus toch besloten terug te gaan naar Windows, ook voor mijn fotobewerking. Niks ten nadele van Apple overigens. Dat de gloednieuwe Windows PC uit 2023 sneller is dan de 9 jaar oude Apple Pro is niet zo vreemd.Ik dacht eerste beide naast elkaar te gebruiken, maar in de praktijk is één systeem gebruiken gewoon praktischer. De Mac Pro ga ik op kantoor inzetten.Al een tijdje was ik aan het denken over de volledige overstap op mijn nieuwe Windows computer. De grootste bottleneck zat hem bij mij in de opslag van mijn archief. Deze oudere LaCie 5Big werkt namelijk niet op een Windows systeem.Dat betekende dus op zoek naar een nieuwe manier om mijn ruim 4 terabyte aan foto's op te slaan. Natuurlijk kun je dan een traditionele drive kopen. Voor een 8 terabyte harde schrijf betaal je zo'n 170 euro.Alleen die dingen zijn traag. Onvoorstelbaar. 100 tot 200 megabyte per seconde. Niet te vergelijken met de 2 terabyte M.2 NVMe drive die in mijn nieuwe computer zit. Die haalt namelijk 7.300 megabyte per seconde (lezen, schrijven met 6.600 MB/s).Met een prijs van circa 140 euro voor 2 terabyte ben je natuurlijk wel een stukje prijziger uit per terabyte.Afgelopen zondag was ik nogmaals aan het kijken voor een mogelijke oplossing voor mijn archief. Wellicht een Direct Storage Array waarbij meerder M.2 drives te combineren waren. Toen kwam ik er echter achter dat ik een 4 terabyte M.2 drive kon aanschaffen voor 179 euro.Goed, hij is met een leessnelheid van 5.000 megabyte per seconde niet zo snel als mijn hoofddrive, maar voor archief is het natuurlijk nog steeds idioot snel. Op mijn huidige moederboard kan ik tot 4 M.2 drives aansluiten, dus twee extra M.2 drives erbij was niet zo'n probleem.Als je liever niet met meerdere losse drives werkt voor je archief, dan kun je gebruik maken van Opslagruimten in Windows. Hierbij combineer je meerdere drives tot één schijf.Dit kan zelfs werken als een soort RAID systeem. Dus je kunt je opslagruimte zelfs veiliger maken door een mirror- of pariteitopslag te gebruiken. Daarbij verlies je geen data wanneer één van je drives de geest geeft.Zelf heb ik besloten de drives gewoon als twee losse extra drives in mijn systeem op te nemen. In Lightroom Classic heb je daar verder toch niet bepaald last van.Mocht er een drive kapot gaan, daar heb ik mijn back-up opzet voor. Ga er sowieso altijd vanuit dat drives kapot gaan; de vraag is alleen wanneer. Mijn foto's worden automatisch geback-upped naar een NAS hier in huis én naar een online opslag De M.2 drives zitten er pas een paar dagen in en ik heb mijn archief inmiddels volledig overgezet. De eerste ervaring is erg positief. Lightroom is razendsnel bij het bladeren door mijn archief en bij het bewerken van foto's.Vooral de tijd tussen het importeren van mijn foto's en het moment dat ik daadwerkelijk aan het bewerken kan is nu een stuk korter. Vooralsnog ben ik erg blij met de overstap dus.Dus hier staat mijn fotoarchief nu: op twee 4 terabyte M.2 NVMe drives die gewoon in mijn computer zitten. Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar hoe jij jouw archief bewaard. Deel het vooral in de reacties!