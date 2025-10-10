5 Dagen Deal: 125+ fotografiecursussen + 2 boeken - Nu 130 euro voordeel! Word nu lid!
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Tips en Truuks

Elja Trum

Fotografeer de herfst; nu is het moment

vrijdag 10 oktober 2025, 09:09 door | 76x gelezen | 0 reacties

De periode waarop de herfst op zijn mooist is, is altijd opvallend kort. Een week of drie a vier. Die periode start nu, dus dit is het moment om de natuur in te gaan. Dat kan natuurlijk ook als je liever portretten in plaats van paddenstoelen fotografeert.

Franka

Franka - f/3.2, 1/125s, 800 ISO @ 78mm

Zelf had ik al een paar jaar het idee om eens een foto te maken van een model in een jurk van herfstbladeren. Alleen moet je daar wel het juiste moment voor vinden.

Tegen de tijd dat het me dan opvalt dat de bomen er mooi gekleurd bij staan was het vaak al te laat om zo'n shoot nog te organiseren. Dit jaar dacht ik er wel op tijd aan. Dus stond ik afgelopen woensdag, na het nodige voorwerk, in het bos met model Franka voor een herfstshoot.

Franka

Franka - f/3.5, 1/125s, 800 ISO @ 140mm

Ook zonder model is het nu de moeite waard een bos te bezoeken. De bomen hebben nu mooie kleuren en de paddenstoelen schieten uit de grond.

Veel plezier!



Nog meer tips over herfstfotografie?


Wil je graag nog meer handige tips om sfeervolle herfstfoto's te maken? Bekijk dan de cursus Herfstfotografie op Photofacts Academy.
Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 10 oktober 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Belichten als de Oude Meesters

Belichten als de Oude Meesters

zaterdag 11 oktober 2025

Studio FD, Emmeloord

nog 8 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 22 oktober 2025

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 1 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Tips en Truuks
home
Masterclass Landschapsfotografie met Bas Meelker
Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

41.278 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord