Fotografeer de herfst; nu is het moment

Fotografeer de herfst; nu is het momentvrijdag 10 oktober 2025, 09:09 door Elja Trum | 76x gelezen | 0 reacties
De periode waarop de herfst op zijn mooist is, is altijd opvallend kort. Een week of drie a vier. Die periode start nu, dus dit is het moment om de natuur in te gaan. Dat kan natuurlijk ook als je liever portretten in plaats van paddenstoelen fotografeert.
Zelf had ik al een paar jaar het idee om eens een foto te maken van een model in een jurk van herfstbladeren. Alleen moet je daar wel het juiste moment voor vinden.
Tegen de tijd dat het me dan opvalt dat de bomen er mooi gekleurd bij staan was het vaak al te laat om zo'n shoot nog te organiseren. Dit jaar dacht ik er wel op tijd aan. Dus stond ik afgelopen woensdag, na het nodige voorwerk, in het bos met model Franka voor een herfstshoot.
Ook zonder model is het nu de moeite waard een bos te bezoeken. De bomen hebben nu mooie kleuren en de paddenstoelen schieten uit de grond.
Veel plezier!
