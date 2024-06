Portretfotografie in het bos met kleding en props

Jade - f/3.2, 1/250s, 100 ISO @ 195mm

Een verhaal vertellen met je foto's

Voor deze shoot had ik onder andere een zomerjurkje en een oud boek meegenomen. Het jurkje geeft gelijk een zomers feel aan de foto's en een boek is altijd geschikt om je model iets eenvoudig (lezen) te doen te geven.Door je model iets te laten doen krijg je vaak vanzelf al meer natuurlijke foto's. Dat vind ik persoonlijk meestal leuker dan geposeerde foto's waarbij het model recht in de camera kijkt.De foto's hierboven heb ik overigens gemaakt met mijn Canon EOS R5 voorzien van een EF 70-200mm f/2.8 L IS objectief. Een prima combinatie voor dit soort foto's.Met techniek alleen ben je er nog niet, want het kan zo maar zijn dat die foto met romige achtergrond en perfecte belichting niet de aandacht krijgt die het verdient.Gelukkig is het niet moeilijk om je foto's interessanter te maken, door een verhaal te vertellen krijgt je foto namelijk meer diepgang.Meer weten over het vertellen van een verhaal met je foto's?Bekijk de cursus Verhalende Portretfotografie