Gebruik de beste fototas voor jouw fotografie

Twee objectieven in de tas, en eentje op de camera die je in gebruik hebt. De schoudertas is dan niet zo zwaar mee. Dit is de Thinktank Retrospective.

Dan kom ik terug op het dragen zelf. Een schoudertas ga je niet meenemen met alle apparatuur die je in bezit hebt, iets wat je misschien wel doet met een rugzak. Je neemt mee wat je nodig hebt. Een camera, en misschien twee of drie objectieven.De camera is voor 75 procent van de tijd uit de tas en in gebruik. Dat betekent dat je slechts een of twee objectieven in de tas hebt.Loop je grote afstanden en heb je niet continu je camera nodig? Dan is een rugzak ideaal. Loop je weinig en gebruik je de camera veelvuldig, dan is een schoudertas handiger.