Een rugzak inpakken; camera zonder of met objectief

Een rugzak is een handige manier om je camera en objectieven in te vervoeren. Hoe pak je een rugzak in? Stop je er een camera met of zonder objectief bevestigd in? Ik vertel je in dit artikel waarom je beter geen objectief erop kan doen. En wanneer juist wel.



Kans is groot dat jij een rugzak gebruikt voor het meenemen van je foto apparatuur. In deze fotorugzak zit natuurlijk een camera, en een of meerdere objectieven. Misschien een flitser, of andere accessoires die je gebruikt voor je fotografie.