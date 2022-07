Tips voor op fotoreis. Deel 1: De fototas

Kleine items vervoer je bij voorkeur in een apart tasje. Dat helpt je organiseren, en zo raak je niet snel iets kwijt.

Extra ruimte in je fototas

Wat je niet in je fototas nodig hebt, kun je in een apart tasje op je hotelkamer of in je bagage laten zitten. Je hebt tijdens het fotograferen geen kaartlezer nodig, of een acculader. Haal die uit je tas, sleep het niet mee op je dagtrip.Een fototas op maat, speciaal op de spullen die je (op dat moment) hebt lijkt ideaal. Maar dat is het niet. Extra ruimte komt altijd goed van pas, en niet alleen voor je fotospullen.Vaak ben je langer op pad. Dan wil je een regenjas meenemen, of een vest. Misschien is het te warm, en wil je een das of sjaal afdoen. Of je handschoenen. Extra ruimte in je tas voor deze kleding maakt veel verschil. Denk echter ook aan je lunch, en een stukje fruit of een flesje drinken.