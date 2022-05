Wat mag niet in je fototas ontbreken?

Als fotograaf heb je een fototas, een fotorugzak, een trolley of een andere manier om je apparatuur te vervoeren. Daarin zit een camera, objectieven, misschien een flitser.



Kortom, het gereedschap van de fotograaf. Maar wat mag volgens jou behalve deze dingen absoluut niet ontbreken?



Als fotograaf heb je natuurlijk een camera en een of meerdere objectieven nodig om je ding te doen. Zonder die is het simpelweg niet mogelijk om te fotograferen. Uiteraard heb je in de camera een (volle) accu zitten, en een geheugenkaartje om je foto's op te slaan.



Toch blijft het daar vaak niet bij. Hoewel het bovenstaande in principe genoeg is, nemen we als fotograaf toch een aantal extra dingen mee in de fototas. Welke dingen zijn dat voor jou?