Wat je als fotograaf kunt leren van een netje sinaasappels

De illusie uitgelegd

Bij de Munker-White illusie worden identieke kleuren verschillend waargenomen als gevolg van de omliggende kleuren. Afhankelijk van de kleur van de overlappende stroken, lijken de ballen dus lichter of donkerder. De blauwe stroken over de (schijnbaar) blauwe ballen, doet mij denken dat de bal in zijn geheel blauw is.Dit komt doordat onze hersenen niet alleen kijken naar de kleur van een object, maar ook naar de kleuren in de omgeving om de kleur van het object te bepalen.Terug naar de sinaasappels. Het rode netje zorgt ervoor dat de oranje kleur eraf spat. Kijk maar eens naar de afbeelding hieronder: links zie je de kleur oranje zonder rode strepen (zoals bij een netje) eroverheen. Rechts zie je de dezelfde kleur oranje mét een "netje" . Het lijkt een veel diepere kleur oranje. Maar beide oranjes zijn exact hetzelfde.