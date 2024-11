Kleurmanipulatie; Bijzondere luchten maken met een kleurgel

In het eerste artikel (werken met kleur en gels deel 1) las je dat kleuren emotie oproepen en dat ze met elkaar verbonden zijn. Dat zag je in de kleurendriehoek met de primaire en secondaire kleuren.



In een aantal voorbeelden zag je hoe je gewoon (wit) licht kunt combineren met een accentkleur, zoals blauw. En hoe je de door het veranderen van de kleurbalans hele aparte effecten kan krijgen.



Ik gebruik de lichtmeter en de Colorchecker voor het meten van het licht en de juiste witbalans.



Het tweede artikel liet zien dat je met rood, groen en blauw wit licht (normaal) kunt maken. En dat je door je zelf of de poses van het model te veranderen hele toffe platen kan maken.



In dit laatste artikel laat ik je zien hoe je zonder Photoshop toch de kleuren kunt manipuleren. Hoe je bijzondere luchten krijgt zonder Photoshop maar met gels.



We houden natuurlijk allemaal van makkelijke trucjes, dus ik dacht dat vandaag het perfecte moment zou zijn voor zo'n tip.



Als we naar de kleurendriehoek kijken, kunnen we zien dat alle kleuren met elkaar verbonden zijn door het witpunt. We hadden het hierover in de eerste blogpost in deze serie.





Kijk naar die luchten

Dit betekent ook dat we ons witpunt kunnen manipuleren door een witpunt te kiezen dat ver van de baclk body curve (ronde lijn in het midden) afwijkt en dit als een nieuw witpunt te kiezen. Laten we dus eens kijken hoe dit in het echte leven werkt.Laten we ons model Lois meenemen op locatie.