Goede resultaten behalen met de flitser op de camera

Er wordt altijd gezegd dat een flitser op de camera geen goede foto's oplevert. Dit is absoluut niet waar. De reden waarom een foto met de flitser op de camera niet goed is, is gebrek aan kennis over het fotograferen met flits.



In dit artikel vertel ik hoe je goede resultaten kunt behalen met de flitser op de camera.



Ik bedoel hier niet de ingebouwde flitser, maar een losse flitser op de camera. Een zogenaamde reportageflitser. Het is een ideaal hulpmiddel om de kwaliteit van het licht drastisch te verbeteren. Zeker als je mobiel moet zijn of blijven, is het in veel gevallen onmisbaar.