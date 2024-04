Help mee met de PiXlife Nature Xperience Brouwersdam

'Een bruisend activiteitencentrum met workshops, events, excursies, cursussen, expedities en exposities op één van de mooiste plekjes van Nederland, midden in de delta natuur. Een centrum met horeca, congresfunctie, belevingswinkel, giga-uitkijktoren en vier hectare natuur.



Kortom hét clubhuis voor vogelaars, natuurfotografen en natuurliefhebbers, maar ook een missiepost voor iedereen met latente interesse in natuur.'



Natuurfotografie.nl is momenteel bezig met een tweede fase van de crowdfunding voor dit project. Ze hebben nog 88 duizend euro nodig en jij kunt ze helpen door een van hun producten te kopen. De opbrengst hiervan gaat volledig naar het centrum.



Daarnaast kun je ook 'vriend' van het belevingscentrum worden of een bijdrage doneren.



