Hoe begin je met een fotoserie?

Beginnen met een fotoserie kan best lastig zijn. Wat ga je fotograferen, hoe en waar? En wat is de insteek? Wil je er iets mee verdienen of is het pure hobby?



Het maken van fotoseries is voor veel fotografen iets wat ze vaak doen. Nu ben ik al sinds 2008 beroepsfotograaf, maar ik had nooit de behoefte om een fotoserie als vrij werk te maken.



Tot Corona meer werd dan een biertje. Opdrachten werden geannuleerd en ik had meer tijd om dingen te doen waar ik normaal niet aan toe kwam.