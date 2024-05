Straatfotografie tip: Vermijd auto's op je foto's

Antwerpen - f/2.0, 1/500s, 1250 ISO @ 35mm

Nu ben ik er stellig van overtuigd dat er meer soorten straatfotografen zijn dan er spelers in een voetbalelftal zitten. De een documenteert het nu, en wil dus in kleur iemand met een mobiele telefoon laten zien.De ander wil een tijdloze zwart-wit foto, en heeft een hekel aan die bellende mensen overal. Het is een keuze. Maar wat ik wel zeker weet, is dat mijn straatfoto's zonder auto's beter zijn. De auto is een aanwezig element dat de aandacht vaak afleidt. Ik vermijd ze meestal.Vaak kan dat door een lager standpunt in te nemen en je camera omhoog te richten, of je onderwerp te isoleren en niet de hele straat van links naar rechts te fotograferen. Of gewoon heel simpel een voetgangersgebied in te lopen!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.