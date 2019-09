Hoe trek je de aandacht van potentiële klanten?

Ik had het helaas bij het verkeerde eind. Waarom?

Bouw relaties met je publiek via je online inhoud

Toegevoegde waarde van verwachtingen

Omdat het plaatsen van mijn werk op diverse kanalen en mijn website simpelweg over mij ging en er was niets voor het publiek om zich mee te binden, anders dan alleen maar opmerkingen:Hoe lief en terecht dit misschien ook bedoeld was. Maar door de jaren heen, en door talloze uren sociale berichten en blogartikelen te maken, heb ik me dit ene belangrijke feit gerealiseerd: Als je een mooi en succesvol fotografiebedrijf wilt opbouwen, moet je je inhoud gebruiken op een manier die je potentiele klanten inspireert om je in te huren.Een potentiele klant wil een connectie voelen en vraagt zich altijd af: spreekt zijn manier van werken me aan en bevalt me zijn stijl van fotograferen. Pas als je zijn of haar aandacht hebt vraagt men zich af; 'past het gevraagde tarief binnen mijn budget?'.In plaats van te hopen dat je vaardigheden achter de camera voldoende zijn voor mensen om zich bij je te melden voor een opdracht, verbind je je ertoe consistente sociale berichten en blogartikelen te maken die je publiek aanspreken, los van de foto's zelf.Een van de vele manieren waarop je een band kunt opbouwen met degenen die je dient, is door online inhoud te creŽren die bijvoorbeeld je werkproces laat zien, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten als ze je inhuren.Beschrijf de ervaringen en mogelijkheden die je klanten biedt, stap voor stap, van begin tot eind.Je illustreert hoe je hun begeleid tijdens het hele proces, van het eerste gesprek tot de levering van de beelden. Dit is een uiterst krachtige manier om verwachtingen in hun gedachten te krijgen en hen te interesseren voor meer dan wat je alleen te zeggen hebt.Geef tips waar je publiek iets aan heeft. Laat merken dat je ze wil helpen en niet bang bent voor concurrentie. Goede concurrentie maakt je alleen maar sterker in mijn ogen. Deel kennis.Wanneer je dit soort inhoud maakt, maak je het over hen, en niet over jou. Deze aanpak zal ongetwijfeld de oren van je publiek doen opfleuren en hun ogen naar je inhoud trekken.Je publiek laten zien wat ze vůůr, tijdens en na hun sessies mogen verwachten, is niet alleen een manier om hun aandacht te trekken en een gesprek met ze aan te gaan. Het helpt hen ook een mening in hun gedachten te vormen, of je nu wel of niet het antwoord bent op hun behoefte aan foto's.Als ze het leuk vinden wat ze zien en lezen, zullen ze je online blijven volgen, je content zal hen aanspreken en zullen ze uiteindelijk hopelijk contact met je opnemen. Zo niet, dan gaan ze weg omdat ze een andere fotograaf zoeken die hen meer aanspreekt.Laat vooral ook je eerdere opdrachtgevers aan het woord en hun ervaringen die ze met jou hadden, delen. Zij zijn je beste ambassadeurs.