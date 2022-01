Ideeën voor de lange winteravonden

Speel met bewerkingen, aparte uitstralingen, en kleurtinten. Maak er iets bijzonders van, en je mag best ver doorgaan in deze dingen. Wees niet bang om te overdrijven. Laat dan de fotobewerkingen een of een paar dagen liggen en kijk er dan nog eens naar.



Waarschijnlijk zijn je bewerkingen niet mooi genoeg, te gek voor woorden, of ronduit lelijk. Dat is niet erg. Bedenk dat je veel bewerkingen geleerd hebt in het proces, en misschien wel ideeŽn opgedaan. Maar wie weet bevalt er een zo goed, dat je er een preset van kunt maken om deze als unieke bewerking voor jouw foto's te gaan gebruiken.





Een fotoboek maken

Hoeveel foto's heb jij het afgelopen jaar gemaakt? Waarschijnlijk best veel. Zou het niet leuk zijn om daar een fotoboek van te maken? Bijvoorbeeld de 25 beste foto's van 2021, of een fotoboek over een bepaald thema dat je veel gefotografeerd hebt.