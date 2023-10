Is theoretische kennis de basis voor creativiteit?

Kennis van kleurenleer bracht me tot deze foto

Model Daphne staat hier voor mijn camera met drie flitsers op haar gericht. Met voor iedere flitser een gekleurd filter. In de kleuren rood, groen en blauw.Hoe kan het dan dat zij normaal van kleur gebleven is, en er op de achtergrond groen, magenta, cyaan en oranje te zien zijn? En geen rood en blauw?Daar komt de theorie rond kleurenleer om de hoek kijken. Als je naar de kleurencirkel voor licht kijkt, dan zie je dat alle kleuren samen wit licht vormen.Ook daglicht is wit licht. En je hebt het vast wel eens gezien, als dat licht breekt door glas of kristal, dan krijg je een regenboog. Dan worden alle kleuren uit elkaar getrokken en zichtbaar. Zodra ze weer samen komen, is het licht weer wit.Terug naar de foto. Dat Daphne neutraal van kleur blijft, komt dus doordat zowel het rood, als het groen als het blauw op haar gezicht vallen. En die drie kleuren samen vormen wit.Maar de achtergrond dan met al z'n kleurtjes? In het schema met de drie primaire kleuren rood, groen en blauw, zie je ook de secundaire kleuren. Magenta, cyaan en geel.Magenta ontstaat als blauw en rood licht over elkaar heen vallen. Cyaan ontstaat als blauw en groen samenkomen en geel is een combinatie van rood en groen licht.Omdat niet alle filters en lampen uit 100% rood, groen of blauw bestaan, maar er altijd wel iets van een andere kleur in zit, ontstaan afwijkingen in het magenta, cyaan en geel. Zo is bij de foto van Daphne het geel meer oranje geworden.Ik heb even een filmpje gemaakt van hoe dit in de praktijk werkt. We fotograferen een wit hoofd van piepschuim, wat vaak in etalages van opticiens gebruikt wordt.