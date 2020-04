Leg de verstilling door Corona fotografisch vast

Dat mogen jullie zeggen want ik heb geen idee, nog steeds niet. Wel is Amsterdam mijn stad en ik beweeg me er als een vis in het water. Er is nog veel onontdekt, zelfs hier! Ook verandert alles waar je bij staat.





Maureen Linsen - De Zaanse Schans

De paradox van corona, Zaanse schans weer even van de bewoners! De Zaanse Schans is door de coronacrisis uitgestorven. De molens draaien, ondanks het gebrek aan ­toeschouwers, elke dag nog een paar uurtjes. Goed voor de molens, en voor de molenaars. Maar verder is alles gesloten.Met het internationale toerisme droogde in de afgelopen weken ook de drukte op de Zaanse Schans op. Waar vorig jaar nog een recordaantal van 2,4 miljoen bezoekers werd geturfd, is het nu stil. Eind januari viel het publiek uit Azië al weg, vanaf april volgden Italië, Spanje en de rest van de wereld.