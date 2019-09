Lensflares; een zetje in de verkeerde richting

24th Street in San Francisco. Foto: Pepijn Zoon

Hoe ontstaat lensflare?

Zonnestralen weerkaatsen een aantal keer tegen de binnenranden van je objectief voordat ze op je sensor terecht komen. De kans op lensflare wordt groter naarmate je meer lenselementen in je objectief hebt zitten. En het gebeurt natuurlijk als de zon direct in je objectief schijnt.Overigens is het zo dat het flare-effect toeneemt als je onder een kleine hoek tegen de zon in fotografeert. Dus niet als je er helemaal recht voor staat. Je kunt het zelf uitproberen door een beetje te draaien met je camera terwijl je de zon in beeld hebt. Je merkt dat het effect erger of juist minder erg wordt onder verschillende invalshoeken.Als je ervoor zorgt dat de zon nog net op het voorste lenselement schijnt (de zon is dan net niet helemaal direct in beeld) zie je toch een flare. Het is echt millimeterwerk! Een zoomobjectief is vatbaarder voor lensflare dan een objectief met een vast brandpuntsafstand.Vereiste voor een mooie of leuke flare is dat je in ieder geval de zonnekap van je objectief verwijdert. Want die is juist bedoeld om het verschijnsel tegen te gaan.Ook het gebruik van filters kan de hoeveelheid lensflare benvloeden, beter om ze niet te gebruiken. De filtercoating kan namelijk het flare-effect tegengaan. Bij groothoek-objectieven worden ook weleens coatings aangebracht om flare tegen te gaan. Door de grote beeldhoek heb je namelijk meer kans dat de zon in je objectief schijnt.