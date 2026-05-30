Nando Harmsen

Maak een timelapse boeiender met filmbeelden

zaterdag 30 mei 2026, 17:17 door | 49x gelezen | 0 reacties

Met foto's zijn boeiende timelapse beelden te maken. De tijd zie je letterlijk versneld voorbij gaan. Wil je het boeiender maken, overweeg dan timelapse te combineren met foto's. Of liever nog: normale videobeelden.

Het maken van een timelapse kan prachtige resultaten opleveren. Door het versneld weergeven van tijdsverloop worden bewegingen zichtbaar die voorheen onopgemerkt voorbij gingen. Het voorbij drijven van wolken, bijvoorbeeld.

Een timelapse is niet moeilijk om te maken. Een boeiende timelapse is een stuk lastiger, zeker als je een langere timelapse film wilt maken. Hoe je een timelapse maakt vertel ik in mijn cursus op Photofacts Academy.

Door het wisselen van perspectief wordt een timelapse al snel boeiender. gebruik close-ups, wide shots, en introduceer beweging van de camera, al dan niet in de montage gesimuleerd. Daarmee is het vertellen van een verhaal eenvoudiger.

Timelapse met twee camera's. Een met groothoek, een met tele. Alle bewegingen zijn in het monteren toegevoegd.

Het is ook mogelijk om foto's te combineren met een timelapse. Echter, stilstaande beelden in een film kan de flow stoppen. Het kan een averechts effect hebben op een prettige voortgang van de film.

Wat vaak beter werkt is het toevoegen van normale filmbeelden. Niet versneld, maar realtime. Je kan dan ook meteen geluid opnemen en gebruiken. De afwisseling maakt de film plotseling boeiender. Ben je nieuw met filmen, bekijk dan ook de beginnerscursus.

Je kan normale filmbeelden opnemen met de camera waar je ook een timelapse mee opgenomen hebt. Eerst het ene, dan het andere. Of je gebruikt een tweede camera of een smartphone.

In dat geval kan je tijdens het opnemen van de timelapse al aan de slag met andere beelden. Laat je echter er niet van weerhouden om ook filmopnamen op andere dagen te maken. Het loont dus om vaker de locatie te bezoeken.

Diverse timelapse opnamen met een camera op een slider voor de bewegingen. Afgewisseld met video-opnames met het originele opgenomen geluid van de omgeving, aangevuld met een muziekje.

Het is verstandig om de framerate van je video voor alle beelden te gebruiken. Je hebt als het goed is een framerate gekozen voor de timelapse. Gebruik die dan ook voor je filmbeelden. Meestal is 25 fps een goede keuze.

Het combineren van een timelapse met normale video maakt je uiteindelijke film rijker. Probeer het eens uit en zie hoe het werkt.


Bekijk de cursus timelapse fotografie


Ben jij geïnteresseerd in timelapse fotografie? Op Photofacts Academy geeft Nando een uitgebreide cursus over deze form van fotografie/film waarin alle aspecten aan bod komen.


Leer welke apparatuur je kan gebruiken en hoe je dit opstelt. Waar let je op bij een timelapse van dag naar nacht, of andersom. Hoe bewerk je alle foto's en hoe voeg je ze samen tot een mooie timelapse-film.

Je vindt de cursus op Photofacts Academy.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Elja Trum

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

