Review: SmallRig RM 40C mini LED video light
SmallRig heeft een klein en compacte mini video lamp van 40 Watt. Het is een RGB-LED-paneeltje dat erg handig kan zijn voor zowel de videograaf als de fotograaf. Ik kreeg er twee ter beschikking voor een review.
Continu licht is nodig voor video. Een compact maar krachtige lamp heeft dan de voorkeur boven een groot en zware lamp. Met de moderne LED-panelen is veel licht in een kleine verpakking te stoppen. De SmallRig RM 40C mini LED video lamp belooft er zo een te zijn.
LED panelen van dit formaat kunnen goedkoop zijn. Ik kocht ooit een setje van Metz Mecalight voor een paar tientjes. Met vier AA-batterijen gaven ze één kleur licht, en kon een geelfilter of diffuser met magneten erop geklikt worden.
De SmallRig RM 40C mini LED is van een heel ander kaliber. Het kleine doosje, dat 128 x 80 x 32 mm groot is en 302 gram weegt, heeft vele malen meer lichtopbrengst dan die simpele Metz Mecalight van welleer.
De SmallRig RM 40C mini LED video light
De RM 40C, zoals ik deze mini LED video light vanaf nu zal noemen, heeft 240 LEDs die samen een lichtopbrengst van 40 Watt hebben. Dit komt neer op 4670 lux op 1 meter bij 5600K. Het heeft een ingebouwde accu van 4800 mAh dat goed is voor 55 minuten op 100% output.
De witbalans van de RM 40C kan tussen 2500K en 10000K ingesteld worden, met meer dan 36.000 beschikbare kleuren via een hue en saturation instelling. SmallRig garandeert een CRI van 96 en een TLCI 99.
Behalve de beschikbare kleuren zijn er 14 ingebouwde lichteffecten beschikbaar voor special effects. Deze kunnen ingesteld worden via de knoppen en het draaiwiel. Een klein HD LCD scherm laat de gekozen instelling zien.
De RM 40C wordt geleverd met een grid en diffuser die magnetisch vastklikken. Aan de achterzijde is een magneet geplaatst om de RM 40C op elke metalen oppervlakte te 'hangen.' Een 1/4"-20 schroefgat is beschikbaar voor montage op onder andere een statief.
De lichtintensiteit kan traploos ingesteld worden tussen 1% tot 100% van de opbrengst. Om de warmte af te voeren is de unit voorzien van een grote ventilator. Deze is niet handmatig in te stellen, en kiest het toerental automatisch.
Opladen gebeurt via een USB-C poort met PD3.0 Fast Charging. De RM 40C kan gebruikt worden tijdens het opladen. Dit voorkomt dat je tijdens het gebruik plots zonder komt te zitten. Zeker met video kan dit lastig zijn.
Een ventilator en het geluid
De RM 40C heeft een ventilator van ongeveer 6 cm. De unit is rondom voorzien van ventilatie openingen zodat de luchtstroom optimaal is. De ventilator is echter niet stil. Op een halve meter is het geluidsniveau ongeveer 40 à 50 dBA.
Hou er rekening mee dat dit niet een geijkte meting is, maar het geeft een idee. Afhankelijk van het omgevingsgeluid kan dit wel opgepikt worden door een microfoon tijdens video-opnames als de RM 40C te dichtbij geplaatst wordt.
De unit wordt bij langdurig gebruik warm maar niet heet. Het toerental van de ventilator is variabel. Bij een output van 50% of meer draait de ventilator op maximaal toerental.
Gebruik van de RM 40C
Het gebruik van de RM 40C is eenvoudig. De knoppen op de zijkant spreken voor zich. Schakel tussen de drie functies (normaal, RGB en effecten) met de knop op de zijkant. Het instelwiel indrukken schakelt vervolgens tussen de opties in de gekozen functie.
Van de effecten is het wisselen van de kleuren goed bruikbaar voor video. De overige effecten zijn heel specifiek. Het normale licht en de RGB kleuren zijn ook perfect voor fotografie, met name macro.
Voor macro geeft de RM 40C veel inzetmogelijkheden. De 40 Watt aan licht is meer dan voldoende. Er is ook een 25 Watt versie verkrijgbaar, die iets compacter is. Het grid is perfect om het licht iets meer te richten.
Een klem of een mini-statief is aan te raden. Dit geeft meer mogelijkheden tot het positioneren van de RM 40C. Ik heb echter nog geen mini-statief gevonden dat hiervoor goed inzetbaar is. Het moet niet te groot zijn, en niet te klein.
Conclusie
De SmallRig RM 40C is een handig hulpmiddel voor het toevoegen van achtergrondlicht bij video. Ik heb er al dankbaar gebruik van gemaakt bij het opnemen van video voor Photofacts Academy. Het gebruik van de RGB-kleuren voegt veel toe.
Als hoofdlicht is de 40 Watt te weinig. Je zou het kunnen gebruiken als fill-light, eventueel bij het filmen met een smartphone. De RM 40C is klein genoeg om makkelijk mee te nemen. Hou wel rekening met het geluid.
Als lichtbron bij fotografie is het perfect voor macro. De oppervlakte van het licht is daarbij groot genoeg om redelijk 'zacht' te krijgen. Stap je uit de macro, en kies je voor het verlichten van grotere objecten, dan wordt het licht al snel 'harder.'
De magneet van de RM 40C is beperkt bruikbaar. Het is alleen sterk genoeg voor vlakke metalen oppervlaktes. En dan nog is het oppassen dat de unit niet wegzakt. De magneet zit namelijk aan één zijde waardoor het gewicht niet optimaal verdeeld is.
De SmallRig RM 40C is een nuttige toevoeging aan de fotograaf die wat extra licht nodig heeft, zoals bij macrofotografie. De lichtopbrengst is voor dit soort fotografie meer dan voldoende. Het kan ook perfect als extra accent licht in een flitslicht-opstelling dienen.
Voor wie video opneemt is het ook voor dit een extra accent licht goed bruikbaar. Als key-light is het in veel gevallen toch niet voldoende, tenzij je de RM-40C heel dichtbij kan plaatsen. Uiteraard kan je het paneel zelf ook in beeld houden.
Pluspunten
- Goed en compact ontwerp
- Veel instelmogelijkheden en effecten
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Heel groot bereik van kleurtemperatuur
- Unit kan gebruikt worden tijdens het opladen
- Magnetisch plaatsbare grid en diffusor
- Magneet voor plaatsing op metalen oppervlaktes
- Ventilator koelt voldoende en werkt automatisch
- Duidelijk afleesscherm voor instellingen
- Gunstige prijs
Verbeterpunten
- Mogelijkheid tot koppelen meerdere units
- Magneet aan de achterzijde niet sterk genoeg
- Instelwiel drukt iets te makkelijk in
- Knop en schakelaar zijkant zouden iets meer profiel mogen hebben
- Extra 1/4"-20 aansluiting aan de zijkant zou prettig zijn
- Ventilatorsnelheid behalve automatisch ook regelbaar maken
- Ventilator is niet geruisloos
Met dank aan SmallRig voor het beschikbaar stellen van de RM 40C voor deze review.
