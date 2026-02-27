Review: SmallRig RM 40C mini LED video light

Het instellen gebeurd eenvoudig met het klikbare draaiwiel. De functies kunnen geschakeld worden met de knop op de zijkant.

Conclusie

Van de effecten is het wisselen van de kleuren goed bruikbaar voor video. De overige effecten zijn heel specifiek. Het normale licht en de RGB kleuren zijn ook perfect voor fotografie, met name macro.Voor macro geeft de RM 40C veel inzetmogelijkheden. De 40 Watt aan licht is meer dan voldoende. Er is ook een 25 Watt versie verkrijgbaar, die iets compacter is. Het grid is perfect om het licht iets meer te richten.Een klem of een mini-statief is aan te raden. Dit geeft meer mogelijkheden tot het positioneren van de RM 40C. Ik heb echter nog geen mini-statief gevonden dat hiervoor goed inzetbaar is. Het moet niet te groot zijn, en niet te klein.De SmallRig RM 40C is een handig hulpmiddel voor het toevoegen van achtergrondlicht bij video. Ik heb er al dankbaar gebruik van gemaakt bij het opnemen van video voor Photofacts Academy. Het gebruik van de RGB-kleuren voegt veel toe.