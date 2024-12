Kies hoe je lijnen in beeld brengt

Door naar links of rechts te gaan staan verander je de verticale lijn in een diagonaal. Diagonalen zijn hele sterke compositie-elementen. Hiermee krijg je eerder het effect van diepte dan met een verticale lijn.



Dit wil niet zeggen dat je nooit een verticale lijn in beeld mag hebben. Het is echter wel verstandig om het effect van de richting van de lijn in gedachte te houden. Kies een lijn die voor jouw compositie het beste werkt.



je hebt dus veel invloed op de manier hoe lijnen in beeld verschijnen. Maak daar gebruik van.



Cursus Compositie in landschapsfotografie

Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.