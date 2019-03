Meer uit je locatie halen met flitslicht

Een van de dingen die ik altijd probeer te leren tijdens workshops, is hoe je de locatie kunt maximaliseren. Daarmee bedoel ik dat je het maximale uit je locatie moet halen door verschillende dingen te proberen.



Ik denk echt dat dit een van de belangrijkste dingen is. Je bent er op dat moment, dus maak er direct vol gebruik van. Anders kom je thuis, bekijk je jouw foto's en denk je 'Echt.. heb ik dit gefotografeerd?'





Schrik niet, dat is vrij normaal

Je staat vaak onder druk, mensen kijken over je schouder, geen echt goede manier om je afbeeldingen te controleren (tenzij je tethered schiet), enzovoorts.Dus vaak worden beslissingen genomen die niet persť verkeerd zijn (vaak zijn ze juist erg goed), ze zijn echter wat aan de (te) veilige kant.Dit betekent dat je het gevoel hebt dat je wat kick-ass afbeeldingen hebt geschoten. Als je dan thuis bent en je kijkt naar je foto's, zijn ze toch niet zo spectaculair als je gedacht of gehoopt had.Door te spelen met de locatie en je verlichting krijg je twee resultaten:Ten eerste krijg je verschillende looks van dezelfde locatie. Maar wat nog belangrijker is; je leert improviseren en je wordt zelfs steeds meer flexibel op locatie, wat betekent dat je gemakkelijker geweldige foto's kunt maken.Tijdens mijn workshop in New Jersey schoten we een reeks foto's op een locatie die ik het jaar ervoor al wilde fotograferen, maar we hadden er toen niet de tijd voor gedurende de workshop. Dus deze keer moest het echt gebeuren. We zijn behoorlijk standaard begonnen ... met natuurlijk licht.