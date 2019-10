Pasfoto's: Maak je met of zonder bril een pasfoto?

Iedereen moet wel eens een pasfoto laten maken. En je bent daarbij op ons fotografen aangewezen. Het is meestal niet de meest aantrekkelijke foto. Dit komt doordat je rekening moet houden met allerlei regels en niet vrijuit mag lachen. En van die regels heeft te maken met het dragen van lenzen of een bril.





Lenzen

Bril

Als iemand dagelijks lenzen draagt, dan mogen ze die inhouden op de pasfoto. De enige voorwaarde is dat je de lenzen niet ziet. De ogen mogen namelijk niet bedekt worden op een pasfoto. Het dragen van reguliere lenzen is dus toegestaan, maar het dragen van gekleurde lenzen niet, want die veranderen iemands uiterlijk.Als iemand dagelijks een bril draagt, mogen ze deze ophouden op de foto. Het gaat er namelijk om dat de pasfoto zo veel mogelijk lijkt op hoe iemand er dagelijks uitziet. Hierbij is het wel belangrijk dat het montuur de ogen niet bedekt. Als iemand een klein montuur heeft, of een montuur dat laag op de neus staat waardoor het hun ogen bedekt, is het niet toegestaan.Ook mag er geen weerspiegeling te zien zijn in het glas. De fotograaf zal dus rekening moeten houden met het licht dat op het glas valt. Een bril die men af en toe draagt, zoals een leesbril of computerbril, is niet toegestaan om te dragen op een pasfoto.Onderstaande foto is prachtig, maar dus niet geschikt voor een pasfoto.