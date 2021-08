Pinhole oftewel Slow Photography

Wat werkt er nu goed en wat minder als je met een pinhole fotografeert?



Belangrijk om te onthouden is dat alles in je beeld van voor tot achter even "scherp" is, zoals dat het geval is wanneer je een een superklein diagfragma gebruikt (groot getal). Ter vergelijk, mijn 50mm pinhole heeft een diafragma van F/177.



Ook zul je vignettering hebben doordat het licht een langere afstand af moet leggen naar de hoeken dan naar het centrum van het beeld. Dit vind ik juist een voordeel omdat alle aandacht naar het onderwerp gaat.



Met dit in je achterhoofd ga je best op zoek naar iets met veel contrast in je beeld. Bijvoorbeeld door te fotograferen op een heel zonnige dag (hard licht). Of onderwerpen zoeken die contrasteren met elkaar of met de achtergrond. Omzetting naar zwart/wit kan ook heel interessant zijn.



+ Situaties met veel contrast.

+ Zwart/wit fotografie.

+ Architectuur

+ Landschappen, Zee

+ ICM - opzettelijk je camera bewegen

+ (Zelf)portretten en proberen dynamiek toe te voegen door middel van beweging.

+ Gebruik van flitslicht



De sluitertijd is lang, langer dan bij standaard fotografie. Op een zonnige dag is de tijd die je voor een foto nodig hebt vele malen korter dan op een bewolkte of donkere dag. Maar het is minstens enkele tot 30 seconden of nog langer. Dus een statief met draadontspanner is aan te bevelen, wil je geen bewogen beeld.



Heb je minder geduld, dan kun je in je digitale camera de ISO verhogen en de sluitertijd aanzienlijk verkorten. Pak gerust 1600 of hoger. Hier kun je mee spelen afhankelijk van de hoeveelheid licht die er beschikbaar is.



Het beetje ruis dat je hiermee krijgt past wel bij pinhole fotografie en anders kun je het achteraf softwarematig nog verminderen.

Een kwestie van uitproberen dus.



En oh ja, zie je allemaal vlekjes in beeld, dan is waarschijnlijk je sensor aan een schoonmaakbeurt toe!





Meer inspiratie

In mijn zoektocht naar pinhole fotografie kwam ik verrassend en intrigerend werk tegen van deze kunstenaars: Pinhole.nl van Bettany de Forest. Zij bouwt diorama's (3D miniatuurwereld) die ze met een pinhole fotografeert. In een erg vermakelijke video is te zien hoe ze dat doet.