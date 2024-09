Rekening houden met compositie als er geen tijd voor is

Het eindresultaat van de foto met de boommarter.

Wil jij ook gave foto's maken?

Er zijn in feite twee belangrijke regels om je aan te houden wanneer je van deze techniek gebruik wil maken. Het eerste is natuurlijk het zorgen dat het onderwerp perfect scherp in beeld is. Dit doe je door de scherpstelling zo optimaal mogelijk te gebruiken. Wat die instellingen zijn, hangt af van je onderwerp en de omstandigheden.De tweede regel is ruim inkaderen. Dit betekent dus dat je niet maximaal moet inzoomen, maar meer dan voldoende ruimte rond het onderwerp houdt. alleen dan kan je een mooie uitsnede maken zodat de compositie zo optimaal mogelijk wordt.Echter, bedenk dat een echt slechte compositie met nabewerking nooit gerepareerd kan worden. In dat geval is de foto simpelweg mislukt. Vertrouw hierbij ook niet op AI-technieken, want afgezien van het weghalen van een klein storend element, is dat geen fotografie meer.