Programmeer je camera voor HDR

Om een HDR opname te maken is het nodig om een belichtingstrapje te maken. Dit wordt afgekort als BKT, en is soms weergegeven als AEB, ofwel Automatic Exposure Bracketing.



Het kan echter heel wat wijzigingen aan instellingen nodig hebben. Waarom programmeer je je camera niet voor het geval als je een HDR foto wil maken?



Als het dynamisch bereik van een scène groter is dan de camerasensor kan registreren, hou je uitgebeten wit of dichtgelopen zwart in je foto over. Of allebei, want dat kan ook. Hoewel we hele donkere delen vaak nog wel wat kunnen redden, kan dat voor puur witte vlakken in je foto niet meer.