Rouwfotografie; wel of niet doen?

Foto: Rhodi Alers de Lopez via Unsplash

Kwetsbaar

Extra herinneringen

Een van de grootste bezwaren van nabestaanden is dat ze het niet fijn vinden om op hun meest kwetsbare moment gefotografeerd te worden. Zeker niet op het moment dat ze huilend de laatste eer bewijzen.Dit is heel begrijpelijk. Het afscheid tussen nabestaande en overledene is namelijk zeer persoonlijk en je wil niet dat daar iets van 'buitenaf' tussen komt. Wat veel mensen echter niet weten is dat de meeste 'afscheidsfotografen' geen huilende mensen vastleggen, tenzij dit vooraf specifiek is afgesproken.Wat legt een rouwfotograaf dan wel vast? Eigenlijk alles wat er zich rond een uitvaart afspeelt. De ceremonie zelf, de kist, de rouwstoet, bloemen, et cetera.Een andere reden waarom niet iedereen direct open staat voor het laten fotograferen van een crematie of begrafenis is dat we het niet gewend zijn om gefotografeerd te worden tijdens een verdrietig moment. We associëren foto's vooral met leuke momenten, zoals een trouwerij, een feestje of samenkomst.Nabestaanden die er wel voor gekozen hebben om het afscheid te laten vastleggen door een rouwfotograaf zijn hier bijna altijd ontzettend positief over. Vooral familieleden en partners van de overledene beleven de dag van de uitvaart als een soort roes.Alles wat er gebeurt gaat langs ze heen of maken ze slechts onbewust mee. Dan is het heel fijn om achteraf de dag nog eens rustig te kunnen beleven en toch ook even nagenieten van de schitterende beelden en emoties van nabestaanden en andere genodigden.Ook weet een afscheidsfotograaf vaak de kleine momentjes vast te leggen die je anders helemaal niet had gezien zoals een hand op iemands schouder of een innige omhelzing.