Scherpstellen bij grote groepen dieren

Scherpstellen bij grote groepen dierenvrijdag 8 mei 2026, 15:51 door Nando Harmsen | 55x gelezen | 0 reacties
Wanneer er één dier in beeld is, is het scherpstellen niet zo moeilijk. Bij grote groepen dieren wordt het anders. Waarop stel je scherp? Er is geen regel die je dat vertelt. Laat je gevoel spreken.
De vraag komt wel eens. Ik heb meerdere mensen of dieren in beeld. Waarop moet ik scherpstellen? Het antwoord dat ik altijd geef is: op je onderwerp. Op de persoon of het dier dat het belangrijkste is. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Soms heb je het idee dat alles scherp moet zijn. Zeker bij groepen mensen. Dan heb je de keuze. Een korter brandpunt of een grotere scherptediepte. Of allebei. Je stelt dan scherp op het punt waarbij iedereen en alles binnen het scherptediepte bereik ligt.
Voor mensen kan dat redelijk eenvoudig. Desnoods verplaats je mensen zodat de afstand ongeveer gelijk is. Bij dieren is dat niet zo eenvoudig. Bovendien werk je vaak met een lang brandpunt. Een grote scherptediepte is dan moeilijk of onmogelijk.
Dan heb je de keuze om een minder lange brandpuntsafstand te gebruiken. Scherpstellen kan dan op het dier dat het dichtste bij is. Die is immers het grootst en meest opvallend in beeld. Kies eventueel een grote scherptediepte.
Ga je meer inzoomen, dan werkt die grootste scherptediepte niet meer. Dan kan je ervoor kiezen om op een dier ergens in het midden of zelfs achteraan scherp te stellen. Kies dan bewust een kleine scherptediepte.
Hiermee kan je bewust of onbewust ook diepte creëren. De dieren vooraan in beeld zijn onscherp, en de achtergrond wordt vaak ook onscherp. Probeer dit dan niet ook scherp in beeld te krijgen. Beter echt onscherp, dan net niet scherp.
Je hoeft je natuurlijk niet te beperken tot één van beide methoden. Gebruik ze beiden. Er is geen goed en fout, alleen een keuze. Je kan ze beiden presenteren, of de foto kiezen die het meest aanspreekt.
Welke van de twee foto's die in dit artikel staan vind jij het mooist? Laat het weten in een reactie onder dit bericht. Ik ben benieuwd.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.
