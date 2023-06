Het vergeten filmsymbool op jouw camera

De positie van de sensor in een spiegelreflex en mirrorless camera. Je ziet direct wat de aan- of afwezigheid van een spiegel voor gevolg heeft voor de camera body.

Wil jij ook gave foto's maken?

Het symbooltje op je camera is dus geen willekeurige 'verfraaiing', maar het heeft een werkelijk nut. In hoeverre je daar nog gebruik van zal maken is nog maar de vraag. Je weet in ieder geval nu wat het je vertelt.Wist jij wat dit symbool betekent, en nu je het weet, denk je dat je er gebruik van gaat maken? Of weet jij een ander nut voor dit symbool? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.