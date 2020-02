Start van een nieuw ijsvogelseizoen

In deze locatie zat ongeveer tien mandagen werk. De overige zeven locaties worden in februari aangepakt. In dit artikel een selectie van foto's van vorig jaar. Ook twee foto's een zelfgebouwde hut van waaruit ik fotografeer. Dit zijn kalveriglo's en omgebouwd tot foto hut.



In de hut kan één persoon zitten. Hij is waterdicht en ik ben voor de ijsvogels niet zichtbaar. De hut is makkelijk verplaatsbaar. De afstand van waaruit ik de foto's maak bedraagt 5 a 6 meter.



De camera die ik gebruik is een Canon 5D IV met een Canon 600m f/4 II en een Canon 70/200 F2.8 II objectief. Ook gebruik ik een statief en afstandsbediening.