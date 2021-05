25 Tips voor Fotografen

Ik gebruik zelden een compositie waarbij het beeld wordt ingekaderd door twee 'weglopende' muren. Dat ik dit nu wel doe, heeft – denk ik – te maken met het feit dat ik heel vaak en heel lang heb gekeken naar die foto die ik maakte in Hellevoetsluis.



Omdat ik lang heb getwijfeld of deze wel of niet paste in mijn fotoserie over dat park. Ik heb mijn ogen dus 'gekalibreerd' op dit beeld.



Maar wat moet je hiermee? Nou, dit dus:





Ga op fotodieet

Diëtisten zeggen graag you are what you eat. Voor een fotograaf geldt eigenlijk hetzelfde:Jouw fotodieet bepaalt wat je zietWees daarom heel gericht in waar je (echt) naar kijkt, want dat zie je terug in wat (en hoe) je fotografeert. Voor wie hier serieus mee aan de slag wil: maak een kalibreermap . Daarmee kalibreer je je ogen vlak voor je gaat fotograferen. Of vlak voordat je gaat nabewerken.Tot slot nóg een foto die ik maakte. In veel van mijn foto's zijn verkeersborden te zien, en deze dus ook weer. Dat komt (helaas) niet helemaal uit mezelf. Het zijn dit soort beelden die ik telkens weer zag in het werk van Stephen Shore en Hans van der Meer.