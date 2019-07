Tip: Gebruik je tijd op het vliegveld om te fotograferen

De kans is groot dat jij je camera pas uit de tas als pakt als je op je vakantiebestemming bent gearriveerd. Dn pas kijk je met een open blik naar je nieuwe tijdelijke habitat.



En dat terwijl je op de luchthaven twee uur lang de tijd zat weg te wachten. Daarom: gebruik je tijd op het vliegveld om te fotograferen. Heb je meteen wat te doen, n je leert anders kijken.





Ongeschreven regels

De luchthaven in Girona

Zonder dat je het weet doe je mee aan allerhande ongeschreven fotografieregels. Een vliegveld is oninteressant, daar fotografeer je niet.Hoogstens maak je een selfie om met je vrienden te delen dat je op reis gaat dat mag dan weer wel.Op je vakantiebestemming fotografeer je vervolgens het zwembad, de exotische maaltijden, de cocktails, de zonsondergang, de pittoreske straatjes en die leuke oude mannetjes die zo gezellig samen op een pleintje zitten.Niks mis mee, maar de kans is groot dat je daardoor een hoop interessants niet fotografeert. Omdat het niet in ons gedeelde vakantieframe thuishoort.Dat frame is gevuld door tienduizenden foto's op Instagram, door foto's uit fotoboeken van vrienden en familie, door series op televisie, door advertenties en ga zo maar door.Onlangs zat ik me een eind weg te vervelen op de luchthaven van Girona in Spanje (dat deed ik ook al op Schiphol, maar toen had ik nog niet bedacht dat ik ook kon gaan fotograferen).Om 19:00 's avonds was nagenoeg alle horeca gesloten op de luchthaven, wat de verveling verergerde. Ik en mijn vriend zaten te wachten en keken in de verte. Mijn camera lag op de tafel voor me. Ineens vroeg ik me af of hier wat te fotograferen viel. En zoniet, of ik dan tch wat kon verzinnen.Dus ik stond op, en zette mijn blik aan.Wat ik zag was een hoop leegte en n persoon: