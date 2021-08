Tips voor het bewerken van de foto's van vallende sterren

Een enkele Perseïde meteoor in beeld. Een hele heldere, zelfs. Een foto zoals deze staat helemaal in het teken van de meteoor.

Maak een collage

Doe dit echter niet bij elke foto met een vallende ster. Dat wordt saai. Laat alleen de mooiste helemaal voor zichzelf spreken en stralen. Elke andere foto met een minder indrukwekkende vallende ster in beeld zal in het niet vallen.Alle vallende sterren van een sterrenregen komen uit één enkel punt. Dit heet het radiant en het ligt voor de Perseïden in het sterrenbeeld Perseus. Het is altijd mooi om alle vallende sterren in één enkel beeld te tonen waarbij duidelijk wordt uit welk deel van de hemel ze komen.Je kunt de foto's over elkaar leggen als lagen in Photoshop en de vallende sterren met maskers in één enkele foto tonen. ( op Photofacts Academy vind je hoe je met lagen en maskers werkt ) Het probleem is dat de sterrenhemel roteert, waardoor het punt waaruit ze vallen ook van plek verandert.Dit betekent dat je elke laag evenredig mee moet roteren. Dit is even werk, maar het resultaat is altijd beter dan het niet corrigeren van de rotatie. Gebruik voor het uitlijnen herkenningspunten (bekende sterren) in de sterrenhemel. Hoe nauwkeuriger je werkt, hoe mooier het resultaat.