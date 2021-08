Tips voor het fotograferen van de Perseïden

Drie Perse´de meteoren. Je weet dat het een Perse´de is als je de lijn kunt doortrekken tot in het radiant van de sterrenregen.

Maak veel foto's

Condens

Fotografeer je de Perse´den voor het eerst, of is het nog niet eerder goed gelukt, dan adviseer ik om ongeveer 16mm tot 24mm groothoek (fullframe) te gebruiken. De gebruikers van een cropcamera moeten dan even omrekenen wat dit voor een brandpunt is voor hun camera.Richt dan bij voorkeur op een deel van de hemel met het radiant in beeld. Het liefst ook nog met een stukje horizon erbij met een mooi silhouet, of een andere mooie voorgrond.Als je een plekje aan de hemel gekozen hebt, een mooie voorgrond, en de juiste instellingen op de camera, dan kan je gaan fotograferen. Maak vooral veel foto's. Continu, de ene na de andere. Alleen dan heb je kans om de vallende sterren in beeld te krijgen.Laat je camera gewoon staan zoals die staat, ook al zie je vallende sterren in een ander deel van de hemel vallen. Het is niet te zeggen waar ze verschijnen, en wanneer. Maar als je de camera blijft verzetten verlaag je de kansen alleen maar. Heb geduld.Wil je toch verschillende composities gaan maken gedurende de nacht? Ga dan de camera pas na een uur verzetten. Of na twee uur.Wil je echter uiteindelijk een foto samenstellen waarin alle gevangen meteoren in beeld te zien zijn - wat ik in het volgende artikel uitleg - dan is het beter om ÚÚn compositie te maken, en het daarbij te laten. Tenzij je twee camera's hebt, natuurlijk.Is het een vochtige, koele nacht? Dan bestaat de kans dat je last krijgt van condens. De frontlens van je objectief zal beslaan. Is dat eenmaal gebeurd, dan krijg je dat niet meer weg. Je objectief is gewoon te koud geworden. De enige manier om dan door te fotograferen is een ander objectief dat niet koud is.