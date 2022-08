Ben jij klaar om de Perseïden sterrenregen van 2022 te fotograferen?

Ben jij klaar om de Perse´den sterrenregen van 2022 te fotograferen?

Ook in 2022 zal augustus in het teken staan van de Perse´den meteorenregen. Als het helder is zal er kans zijn om maar liefst 80 vallende sterren per uur te zien. Om de Perse´den te fotograferen moet je wel even wat voorbereiden. In dit artikel geef ik je enkele tips en wat meer leesvoer.



De Perse´den is een meteorenregen die elk jaar in de nacht van 12 op 13 augustus op zijn hoogtepunt is. In theorie zijn er dan tot 80 meteoren, ook wel vallende sterren genoemd, te zien. In de praktijk zal dat aantal altijd wel minder zijn, maar desalniettemin is het een prachtig schouwspel.